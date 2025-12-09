İspanya sağlık sisteminde kriz, doktorlar grev yapıyor.

İspanya sağlık sisteminde doktorlar son altı ay içinde üçüncü kez greve gidiyor. Ancak bu grevi diğerlerinden ayıran grip salgınının olduğu zamana denk gelmesi.

Doktorlar yeni çalışma tüzüğündeki nöbet vardiyalarındaki değişiklik, personel yetersizliği ve fazla mesai ücretlerindeki düşük fiyatlandırmaya karşı çıkıyor.

Grev dolayısıyla bugün başkent Madrid ve Barselona başta olmak üzere bazı şehirlerde gösteriler yapıldı. Doktorlar beyaz önlükleriyle Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.

İspanyol gazeteleri ise salgına dönüşen grip vakalarındaki artıştan dolayı ülke genelinde sağlık sisteminin alt üst olduğunu, bazı hastanelerde koridorlara yataklar konulduğunu, hasta doktor kabul süresinin 14 saate kadar çıktığını ve odalarda yer bulmak için 3 gün bekleyen hastalar olduğunu yazdı.