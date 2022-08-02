İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 400 euro yardımda bulunacağını açıkladı

İspanya İçerme, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, ülkeye sığınan ve geçiçi koruma alan Ukraynalılara aylık 400 euro nakit (yaklaşık 7 bin 350 lira) para yardımında bulunacağı belirtildi.



Ayrıca, 18 yaşından küçük her aile bireyi için ilave 100 euro daha (yaklaşık bin 850 lira) verileceği belirtildi.



Diğer taraftan, İspanya İçişleri Bakanlığı'na göre, Mart 2022'den bu yana Ukrayna'daki savaştan kaçan 130 binden fazla kişi İspanya'da geçici koruma aldı.

İspanya'daki Ukraynalı mültecilerin yüzde 65'ini kadınlar oluşturuyor.

KADINLAR ÇOĞUNLUKTA

Geçici koruma, İçişleri Bakanlığı'na bağlı İltica ve Mülteciler Dairesi (KÖK) tarafından verilirken, Ukrayna'dan gelen bu mültecilerin yüzde 65,5'ini kadınlar, yüzde 36,1'ini reşit olmayanlar, yüzde 24,4'ünü ise 19 ila 35 yaşları arasındaki kişiler oluşturuyor.



Coğrafi dağılım açısından ise İspanya'daki Ukraynalı mültecilerin çoğuna dört ana özerk bölgede geçici koruma sağlandı: Valensiya (31 bin 817), Katalonya (29 bin 613), Madrid (19 bin 609) ve Endülüs (18 bin 664).

SAVAŞIN BAŞLANGICINDAN BU YANA 10 MİLYON UKRAYNALI KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ



Diğer taraftan İspanya’da geçici koruma, oturma izni ve reşit olanlar için çalışma izni verilmesini gerektiriyor. İçişleri Bakanlığı, şimdiye kadar ülke genelinde 70 polis karakolunda ve dört kabul merkezinde Ukrayna'dan gelen 130 bin 220 başvuruyu değerlendirdiğini ve tüm başvuruların 24 saat içinde plandığını açıkladı. İspanya böylelikle Ukrayna vatandaşları için en çok geçici koruma sağlayan ülkeler arasına girdi.



Öte yandan, BM Mülteci Ajansı'nın son verilerine göre, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 10 milyon Ukraynalı komşu ülkelere kaçtı.