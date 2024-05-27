İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Liderler başkent Madrid'de ikili güvenlik anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında İspanya, Ukrayna'ya 1 milyon avro değerinde silah hibe edecek.

Zelenski, anlaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın müttefiklerine “tüm araçları” kullanarak Rusya'ya barış için baskı yapmaları çağrısında bulunan Zelenski, “Bu haftalarda askerlerimiz Rus saldırısına karşı kendilerini savunuyor. Daha fazlasını başarmak için müttefiklerimizle ortak çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor” dedi.

Sanchez de “Desteğimizi iki katına çıkarmak her zamankinden daha önemli” diye konuştu.



Anlaşma kara, hava, deniz ve diğer kullanımlar için modern askeri teçhizat tedarikini, “Ukrayna'nın kilit kapasite ihtiyaçlarına öncelik verilmesini” ve Ukrayna'nın gıda ihracat yollarını korumak için denizcilik araçlarına vurgu yapılmasını öngörüyor, ancak ayrıntı vermiyor.



İspanya'nın El Pais gazetesi bu sabah yaptığı haberde, Madrid'in Ukrayna'ya bir düzine ABD yapımı Patriot uçaksavar füzesi ve 19 adet ikinci el Alman yapımı Leopard 2A4 tankının yanı sıra anti-drone teçhizatı ve mühimmat gibi diğer İspanyol yapımı silahları göndermeyi taahhüt edeceğini öne sürdü.

Ancak Sanchez, Patriot füze rampaları göndermeyeceklerini, füze gönderebileceklerini ifade etti.