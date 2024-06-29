İspanya, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil oldu

Hem Uluslararası Adalet Divanı'ndan hem de İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalarda, ​İspanya'nın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı başlattığı "Gazze Şeridi'ndeki Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin Uygulanması" konulu davaya müdahil olmak için gerekli resmi talebi, UAD'ye bugün sunduğu bildirildi.



Bakanlık açıklamasında, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca ve mahkeme tüzüğünün 63. maddesi kullanılarak davaya müdahil olunduğu belirtildi.



Açıklamada, halihazırda Kolombiya, Meksika, Filistin gibi diğer ülkelerin de bu davaya müdahil olduğu ve İrlanda, Belçika ile Şili'nin de müdahil olma niyetlerini açıkladıkları hatırlatıldı.

"AMAÇ BU SAVAŞI SONA ERDİRMEK"



"1948 Sözleşmesine taraf bir devlet olmanın sorumluluğuyla, uluslararası hukuka ve UAD'nin çalışmalarına sıkı sıkıya bağlı olma bilinciyle İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olunduğu" kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:



"İspanya, bu müdahaleyle Gazze ve Orta Doğu'da barışın geri dönüşüne katkıda bulunmayı amaçlıyor. Amaç, savaşı sona erdirmek ve Filistinliler ile İsraillilerin barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamalarının ve bölgede istikrarın sağlanmasının tek garantisi olan iki devlet uygulamasını ilerletmeye başlamaktır."



"İspanya, bu davaya müdahil olarak UAD'nin ülkemiz açısından da bağlayıcı olacak kararına uymayı taahhüt etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, mahkemenin bu zamana kadar verdiği tedbir kararlarının uygulanmasını istedi.