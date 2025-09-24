İspanya ve İtalya'dan Sumud Filosu için donanma gemisi desteği

İspanya, dün gece insansız hava araçlarının hedef aldığı Gazze yardım filosuna destek amacıyla bir donanma gemisi göndereceğini açıkladı.



Bu gelişme, İtalya’nın saldırıya uğrayan teknelerdeki vatandaşlarını korumak için bir fırkateynini bölgeye yolladığını duyurmasından yalnızca birkaç saat sonra geldi.



New York’taki BM Genel Kurulu’nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Cartagena Limanı’ndan yarın bir geminin yola çıkacağını belirterek, “Herhangi bir kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı hazır bulunacak” dedi.

BM'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler, Gazze’ye giden Global Sumud Filosu’na yönelik insansız hava aracı saldırısı iddiaları üzerine bağımsız ve tarafsız bir soruşturma talep etti.



Filo, aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu yüzlerce kişiyi taşıyordu ve salı gecesi Yunanistan açıklarında yaşanan onlarca patlamayı İsrail’e bağladı. Organizatörler, gemilerde bebek maması, gıda, ilaç ve su bulunduğunu, silah taşımadıklarını açıkladı. Thunberg ise saldırıları “yıldırma taktiği” olarak nitelendirerek geri adım atmayacaklarını söyledi.



İsrail, Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasının yasal olduğunu savunuyor ve yardımın İsrail limanları üzerinden ulaştırılabileceğini belirtiyor.

İTALYA YARDIM FİLOSUNU SUÇLADI

Saldırı iddialarının ardından İtalya ve İspanya donanma gemilerini bölgeye gönderme kararı aldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni saldırıları kınadı ancak filoyu “tehlikeli ve sorumsuz” olarak nitelendirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise vatandaşlarını korumak için gerekirse müdahale edeceklerini söyledi.



AB Komisyonu da uluslararası hukuka göre seyir özgürlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak, filoya yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu açıkladı.



51 gemiden oluşan filo, bu ay Barselona’dan yola çıkmış ve Gazze ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedeflemişti.