İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü: Metrolar boşaltıldı, trafik kilitlendi

İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde kaynağı belirsiz elektrik kesintileri yaşandığı duyuruldu. İki Avrupa ülkesinin de kesintiden etkilenmesinin ardından elektrik akışını yeniden sağlamak için enerji şirketleri seferber oldu. Kesintiler, büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu. FRANSA VE BELÇİKA'YA KADAR UZANDI Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi. El Pais gazetesinin bildirdiğine göre İspanyol hükümeti, elektrik kesintisi nedeniyle ana şirket Red Electrica ofislerinde kriz toplantısı düzenledi. Hükümetten yapılan açıklamada, kesintilerin nedeninin belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda elektrik kesintisi nedeniyle maçlara ara verildi, taraftarlar kortları boşalttı.

SİBER SALDIRI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR



Hükümet, çeşitli bakanlıklardan gelen çeşitli teknik ekiplerle tedarik eksikliğini araştırıyor.



Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü (INCIBE) de kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Henüz bir sonuca varamadılar.



İber Yarımadası'ndaki elektrik kesintileri, hem İspanya hem de Portekiz'deki iletişim sistemlerini, internet şebekesini, havaalanlarını ve yüksek hızlı ulaşım ağlarını etkiledi.

Portekiz'de yaşanan elektrik kesintisinin ardından metro istasyonları kapatıldı.