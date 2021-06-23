İspanya ve Yunanistan’da açık havada maske takma zorunluluğu kalkıyor

İspanya'da merkezi hükümet ve ülkedeki özerk yönetim hükümetleri, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle uygulanan maske kullanma zorunluğunun 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda kaldırılması hususunda anlaştı.



Bölgesel Yönetimler Sağlık Konseyinin yaptığı toplantı sonrasında basına verilen bilgilere göre, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana uygulanan maske kullanma zorunluğu, 26 Haziran'dan itibaren 1,5 metrelik sosyal mesafenin garanti edildiği açık alanlarda kaldırılacak.



Maske takma zorunluluğu, kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, açık alan bile olsa kalabalık yerlerde, konserlerde, yaşlı bakım evlerinde, aşılama sürecinin yüzde 80'in altında olduğu temel ihtiyaçların karşılandığı çalışma alanlarında devam edecek.



Vatandaşların her türlü halde maskelerini yanlarında taşıması zorunlu olacak.



Covid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiği İspanya'da verilen rakamlara göre, nüfusun yüzde 31,9'unda (15 milyon 138 bin 439 kişi) aşılama süreci tamamlanırken; en az bir doz aşı olanların sayısı 23 milyon 772 bin 29'u (nüfusun yüzde 50,1'i) buldu.



Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.

YUNANİSTAN'DA KISITLAMALAR GEVŞETİLİYOR

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, kalabalık olmayan açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağını, 28 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağına son verileceğini açıkladı.

Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, 28 Haziran itibarıyla ayrıca kafe, restoran ve spor salonları gibi kapalı alanlarda iki doz aşı olan çalışanlar için test zorunluluğu olmayacağını, açık havada düzenlenecek konser ve düğün gibi etkinliklere 300 kişinin katılabileceğini, düzenli plajlarda 1000 metrekarelik alanda 120 kişinin bulunabileceğini kaydetti.



Hardalias, kapalı alanlarda ise maske kullanımının istisnasız olarak zorunlu olduğunu belirtti.



Yunanistan’da, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 ay kapalı kalan restoran ve kafeler, 3 Mayıs’tan itibaren dış mekanlarda gerekli mesafe ve sağlık kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

