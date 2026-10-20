İspanya vizesinde randevu takvimi ve başvuru şartları değişti
20.10.2026 11:27
18 yaşından küçük çocuklarıyla birlikte başvuru yapacak ailelerin, randevularını “Aile Randevusu” kategorisi üzerinden almaları gerekiyor.
İspanya vizesi başvurularında randevu takvimi ve başvuru şartları yeniden düzenlendi.
İspanya'nın Türkiye'deki resmi vize aracı kurumu BLS International'ın duyurusuna göre, vize randevu kontenjanları, her ayın 1’inde ve 16’sında, TSİ 09:00’da açılacak.
Randevu tarihi ile seyahat tarihi arasındaki asgari süre, duyurudaki ifadelerle şöyle:
Başvuru sahipleri, randevu tarihleri ile planladıkları seyahat tarihi arasında aşağıda belirtilen süre kadar bir boşluk bulunduğundan emin olmalıdır:
Ankara ve İstanbul Vize Başvuru Merkezleri: En az 15 iş günü.
İzmir, Antalya ve Gaziantep Vize Başvuru Merkezleri: En az 20 iş günü.
AİLE RANDEVUSU KATEGORİSİ
18 yaşından küçük çocuklarıyla birlikte başvuru yapacak ailelerin, randevularını “Aile Randevusu” kategorisi üzerinden almaları; 18 yaş ve üzeri başvuru sahiplerinin ise ayrı ayrı bireysel randevular alması gerektiği ifade ediliyor.
Başvuru sahiplerinin, randevularını alırken ve seyahatlerini planlarken bu gereklilikleri göz önünde bulundurmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.