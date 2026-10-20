İspanya vizesinde randevu takvimi ve başvuru şartları değişti

İspanya 'nın Türkiye 'deki resmi vize aracı kurumu BLS International'ın duyurusuna göre, vize randevu kontenjanları, her ayın 1’inde ve 16’sında, TSİ 09:00’da açılacak.



Randevu tarihi ile seyahat tarihi arasındaki asgari süre, duyurudaki ifadelerle şöyle:



Başvuru sahipleri, randevu tarihleri ile planladıkları seyahat tarihi arasında aşağıda belirtilen süre kadar bir boşluk bulunduğundan emin olmalıdır:

Ankara ve İstanbul Vize Başvuru Merkezleri: En az 15 iş günü.

İzmir, Antalya ve Gaziantep Vize Başvuru Merkezleri: En az 20 iş günü.

AİLE RANDEVUSU KATEGORİSİ

18 yaşından küçük çocuklarıyla birlikte başvuru yapacak ailelerin, randevularını “Aile Randevusu” kategorisi üzerinden almaları; 18 yaş ve üzeri başvuru sahiplerinin ise ayrı ayrı bireysel randevular alması gerektiği ifade ediliyor.

Başvuru sahiplerinin, randevularını alırken ve seyahatlerini planlarken bu gereklilikleri göz önünde bulundurmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.