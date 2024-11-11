İspanya yaralarını sarıyor: 4,37 milyar euroluk sel yardımı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Valensiya bölgesindeki sel felaketinin ardından geçen hafta açıklanan 10,4 milyar euroya ek olarak, bölgenin yeniden inşası ve iklim acil durumu ile daha etkili mücadele için 4,37 milyar euro değerinde ek yardım yapılacağını açıkladı.



29 Ekim'de şiddetli yağışlarla başlayan sel felaketi, Valensiya'nın güneyindeki banliyölerde 220'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.



HALK İSTİFA İSTİYOR

İspanya'da geçtiğimiz günlerde yüz binler, Valensiya'da felakete neden olan sellere karşı hükümetin yetersizliğini protesto etmek için bir araya gelmişti.

Bölge lideri Carlos Mazon'un istifasını talep etmek için toplanan halk, polisle çatışmıştı. Sokağa dökülen 130 bin protestocu, "Biz çamura bulandık, siz kana bulandınız" sloganları atmıştı.