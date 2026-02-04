İspanya'da 16 yaş altına sosyal medyayı yasağı

İspanya'da Pedro Sanchez hükümeti 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor. Sanchez sosyal medyayı "dijital vahşi batı" olarak nitelendirdi ve kısıtlama getirileceğini söyledi.

Tasarıya göre İspanya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformuna erişimi engellenecek. Meta, Tiktok, X gibi sosyal medya devleri nefret söylemi ve zararlı içeriklerden doğrudan sorumlu tutulacak. Geçtiğimiz haftalarda X'in yapay zeka motoru Grok'un oluşturduğu görsellerden dolayı da oluşacak yasa ihlalleri de savcılık tarafından incelenecek.

Ipsos tarafından yapılan araştırmalara göre, İspanya halkı bu yasaklara sıcak bakıyor. 14 yaş altı çocukların sosyal medyadan tamamen men edilmesini isteyenlerin oranı, 2024’te yüzde 73 seviyesindeyken bu oran yüzde 82’ye yükselmiş durumda.

MUSK'TAN SANCHEZ'E TEPKİ

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, İspanya'daki sosyal medya yasağı planına tepki gösterdi. Başbakan Sanchez'i hedef alan Musk, “Kirli Sanchez bir tirandır ve İspanya halkına karşı bir haindir. Gerçek bir faşist totaliterdir” ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Sanchez de Elon Musk'ın X'ini dezenformasyon yaymak için kullanmakla suçladı.

İSPANYA İLK VE TEK DEĞİL

Sosyal medyaya karşı tutum Avrupa genelinde değişiyor. Ülkeler özellikle reşit olmayanların sosyal medya platformlarına erişimlerini kısıtlama planlarını açıklamaya başladı. Yunanistan, Fransa ve İngiltere 15 yaş altındaki kullanıcılara yasak getirmeyi görüşüyorlar. Avrupa dışında Avustralya 2025'in son aylarında 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke olmuştu.