İspanyol sahil güvenliği sığınmacıların 4 kayıkla Akdenizi geçmeye çalışırken yakalandıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz yıllarda sığınmacılar Afrika'nın kuzey sahillerinden İtalya'ya gitmeyi tercih ederken, artık sığınmacıların İspanya'ya geçmeye çalıştığı belirtiliyor.
Akdeniz, Avrupa'ya ulaşmak isteyen sığınmacılar için en tehlikeli rotalarından biri.
Uluslararası Göç Örgütü bu yıl 680'den fazla kişinin Akdeniz'de boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.
İspanya'da 161 sığınmacı yakalandı
NTV HaberDünya
İspanya sahil güvenlik ekipleri Akdeniz'de 161 sığınmacıyı yakaladı.
İspanyol sahil güvenliği sığınmacıların 4 kayıkla Akdenizi geçmeye çalışırken yakalandıklarını duyurdu.