İspanya'da 3 bin yıllık hazinede "Dünya dışı" metaller tespit edildi

Bilim insanları İspanya'da 1963'te bulunan 59 altın kaplamalı nesneden oluşan Villena Hazinesi'nde yeni bir analiz gerçekleştirdi. Analiz bazı eserlerin 3 bin yıl önce "Dünya'da bulunmayan metaller" ile yapıldığını ortaya çıkardı.

İspanya'da 3 bin yıllık hazinede "Dünya dışı" metaller tespit edildi

Bilim insanları, 1963'te 'da bulunan 59 altın kaplamalı nesneden oluşan Villena Hazinesi'nde yeni bir analiz gerçekleştirdi ve meteorik demir içeren iki nesne buldu.

Meteorik demir; demir ve nikelden yapılmış meteoritlerde bulunan erken evren gezegensel disk kalıntısıdır.

Ekibin tahminlerine göre, altın kaplamalı bir başlık ve bilezik, bir milyon yıl önce 'ya düşen bir meteorun dünya dışı materyallerini içeriyor.

Çalışma, tespit edilen metallerin, belirli göktaşı türlerinde bulunduğunu ortaya çıkardı.

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DÜŞEN METEORLAR MODAYA YÖN VERDİ

Benzer bir eser Tutankhamun'un mezarında da bulunmuştu. Düşen meteorları moda nesneleri olarak kullanmak binlerce yıl önce yaygın bir uygulamaydı.

İber Yarımadası'nda keşfedilen Villena Hazinesi, insanların taştan bronza ne zaman geçiş yaptığını ortaya çıkardı.

Ancak hazine muhtemelen tek bir kraliyet ailesine değil, bütün bir topluluğa aitti.

Eserler arkeolog José Maria Soler tarafından Aralık 1963'te ekibiyle birlikte "Rambla del Panadero" adı verilen kuru bir nehir yatağını kazarken keşfedildi.

Hazineler o zamandan beri şehrin Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor ve bu da "uzaylı metalleri" ortaya çıkaran yeni analizlere olanak sağlıyor.

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