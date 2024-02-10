İspanya'da 3 bin yıllık hazinede "Dünya dışı" metaller tespit edildi

DÜŞEN METEORLAR MODAYA YÖN VERDİ



Benzer bir eser Tutankhamun'un mezarında da bulunmuştu. Düşen meteorları moda nesneleri olarak kullanmak binlerce yıl önce yaygın bir uygulamaydı.



İber Yarımadası'nda keşfedilen Villena Hazinesi, insanların taştan bronza ne zaman geçiş yaptığını ortaya çıkardı.



Ancak hazine muhtemelen tek bir kraliyet ailesine değil, bütün bir topluluğa aitti.



Eserler arkeolog José Maria Soler tarafından Aralık 1963'te ekibiyle birlikte "Rambla del Panadero" adı verilen kuru bir nehir yatağını kazarken keşfedildi.



Hazineler o zamandan beri şehrin Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor ve bu da "uzaylı metalleri" ortaya çıkaran yeni analizlere olanak sağlıyor.

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