İspanya'da 5 belediye başkanı yazı tura ile seçildi

İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde 5 yerleşim yerinde adaylar eşit oy aldı. Bu nedenle söz konusu yerlerdeki belediye başkanları yazı tura atışı ile seçildi.

İspanya'da 5 belediye başkanı yazı tura ile seçildi
İspanya'da halk yerel seçimler için sandık başına gitti

İspanya'da halk yerel seçimler için sandık başına gitti

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'da yerel seçimlerin yapıldığı 8 bin 131 yerleşim yerinin 5'inde adaylara eşit oy çıktı.

Ülkedeki seçim yasalarına göre eşitlik halinde belediye başkanının kura ile belirlenmesi gerektiğinden, nüfusları 550 ile 2 bin arasında değişen bu yerlerde belediye başkanlarının belirlenmesi için yazı tura atışına başvuruldu.

İspanya'da 5 belediye başkanı yazı tura ile seçildi - 1

4 YIL GÖREV YAPACAKLAR

Belediye binalarında halk önünde yapılan yazı tura atışını kazananlar, gelecek seçimlere kadar 4 yıl görev yapacak.

Yerel seçimlerde muhalefetteki sağ partilerin büyük başarı elde etmesinden dolayı Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda yıl sonunda yapılması gereken genel seçimleri erkene alıp, 23 Temmuz'da İspanyolların sandık başına gideceklerini duyurmuştu.

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