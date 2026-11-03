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İspanya'da 69 kişinin öldüğü tren faciası. Ulaştırma Bakanı istifa edeceğini açıkladı

03.11.2026 23:40

Son Güncelleme: 03.11.2026 23:46

İspanya'da 69 kişinin öldüğü tren faciası. Ulaştırma Bakanı istifa edeceğini açıkladı
Reuters

İspanya'da ocak ayında meydana gelen bir başka tren kazasında da 46 kişi yaşamını yitirmişti.

Anıl Can TuncerGündem editörü
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İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, bir yıldan kısa süre içinde meydana gelen iki ölümcül tren kazası nedeniyle istifa edeceğini açıkladı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, salı günü parlamentoda milletvekillerine yaptığı açıklamada, ülkede bir yıldan kısa süre içinde yaşanan iki büyük tren faciasının ardından görevini bırakacağını duyurdu.

 

Puente, "İspanya gibi bir ülkede ulaştırma bakanı, bir yıldan kısa süre içinde bu ağırlıkta iki kazanın ardından görevine devam edemez." ifadelerini kullandı.

 

İstifa kararını 28 Ekim'de meydana gelen ve 69 kişinin hayatını kaybettiği son tren kazasının ardından aldığını belirten Puente, buna rağmen kazanın sonuçlarıyla ilgilenmek ve benzer faciaların yeniden yaşanmasını önleyecek tedbirleri hayata geçirmek amacıyla görevini sürdürdüğünü söyledi.

 

İspanya'da ocak ayında meydana gelen bir başka tren kazasında da 46 kişi yaşamını yitirmişti.

 

Ülkede dokuz ay içinde yaşanan iki büyük demir yolu faciasında toplam 115 kişinin hayatını kaybetmesi, demir yolu güvenliği ve siyasi sorumluluk konusunda tartışmalara yol açmıştı.

 

Puente, istifa kararını açıklamasına rağmen görevinden ayrılacağı tarihe ilişkin bilgi vermedi.