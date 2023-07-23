İspanya'da anket sonuçlarına göre seçimin galibi belli oldu

İspanya, milletvekili seçimleri için bugün sandık başına gitti.

Yaklaşık 37,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İspanya'da, saat dilimi itibarıyla bir saat farkın olduğu Kanarya Adaları dışında ülke genelinde oy kullanma işlemi saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.



İspanyol devlet televizyonu TVE'nin verdiği Sigma Dos'un açıkladığı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki sağ görüşlü PP seçimlerden birinci parti çıktı.



Anket sonuçlarına göre meclis çoğunluğunu elde edemeyen PP'nin, seçim öncesinde beklendiği gibi hükümet kurması için aşırı sağcı Vox partisi ile koalisyon kurması gerekiyor.



TVE'de yayımlanan ankete göre, 350 sandalyeli İspanyol meclisinde dağılım şöyle oluştu: PP 145/150, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 113/118, Sumar (sol partilerin ittifakından kurulan ve ilk kez seçimlere katılan bir parti) 28-32, Vox 24-27, diğerleri 30-35.