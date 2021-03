İspanya'da aşı etkisi: Bakımevlerindeki Covid-19 vaka sayısı yüzde 95 azaldı

İspanya’da Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, 18-24 Ocak haftasında 4 bin 895 vaka tespitinin yapıldığı bakımevlerinde bu sayının 15-21 Şubat'ta 243'e kadar düştüğü belirtildi.



Avrupa Birliği’nin aşıya başladığı tarih olan 27 Aralık'ta Covid-19 aşılamasına başlayan İspanya’da bakımevlerindeki yaşlılar ilk grupta yer almıştı.



ÜLKE GENELİNDE DE YÜZDE 80 AZALDI



Bakımevlerinde görülen yeni vaka sayılarındaki yaklaşık yüzde 95'lik düşüşün ülke geneline yüzde 80 olarak yansıdığı kaydedildi.



Bakanlık, bu zamana kadar 4 milyon 508 bin 845 doz Covid-19 aşısının ülkeye geldiğini, bunlardan 3 milyon 908 bin 734'ünün kullanıldığını ve toplamda 1 milyon 266 bin 700 kişinin ikinci doz aşı olduğunu açıkladı.



Diğer yandan, 1’nci yılını dolduran salgında bakımevlerindeki yaşlılardan 29 bin 782'sinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.



TOPLAM CAN KAYBI 70 BİNE YAKLAŞTI



Ülkedeki 17 özerk yönetimin salgının başından bu yana verdiği bilgilerde ise bakımevlerindeki toplam can kaybı sayısı 31 bin 879'u buluyor.



İspanya'da dün itibariyle Covid-19'dan toplam can kaybı 69 bin 801, vaka sayısı da 3 milyon 130 bin 184'e ulaşmıştı.



Covid-19'dan dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.



Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantinanın 27 Mart - 4 Nisan'daki Paskalya Bayramı'na kadar devam etmesi öngörülüyor.