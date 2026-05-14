İspanya'da balkona çamaşır asmaya para cezası
14.05.2026 11:26
Pencere ve balkona çamaşır asmak yasaklanıyor
İspanya'nın Lorca Belediyesi şehrin estetik görünümünü korumak için balkonlara çamaşır asılmasını yasakladı.
İspanya’nın güneydoğusunda yer alan 98 bin nüfuslu Murcia bölgesine bağlı Lorca kenti, şehrin estetik görünümünü korumak ve "düzenli, çekici, güvenli ve saygılı" bir kent imajı oluşturmak amacıyla yasal bir adım attı. Buna göre kentte balkonlara çamaşır asılması ve görüntü kirliliği yaratan eşyaların bulundurulması yasaklandı.
Belediye Meclisi tarafından kabul edilen yeni düzenlemeye göre, bina cephelerinin görsel bütünlüğünü bozanlara 151 eurodan bin 500 euroya kadar para cezaları uygulanacak.
Belediye Başkanı Fulgencio Gil, şehrin modernizasyonu ve terk edilmişlik hissinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi. Gil ayrıca, bu kararın mahalle sakinleri ve sivil toplum kuruluşlarından gelen yoğun talepler doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti.
Şehrin turistik bir durak olarak imajını güçlendirmeyi ve ekonomik faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan düzenleme kapsamında, Lorca'da yaşayanlara bina dış cephelerini düzene sokmaları ve görsel kirlilik yaratan unsurları kaldırmaları için yaklaşık 1 aylık bir süre tanındı.
Pencerelere asılan çamaşırlar da yasak dahilinde olacak
BALKON DEMİRLİĞİNE ÇAMAŞIR ASILMASI YASAK
Yeni kurallar çerçevesinde belirlenen hafif ihlaller, 151 ile 750 euro arasında cezalandırılacak. Bu kapsamda, balkon demirliklerine veya pencere eşiklerine her türlü çamaşırın asılması, balkonlarda yatak, karyola veya tüp gibi eşyaların konulması yasaklandı. Ayrıca, ticari faaliyeti sona eren işletmelerin cephelerinde bulunan tente, tabela, levha ve bayrak gibi unsurları kaldırmaması da hafif kusur olarak değerlendirilerek para cezasına tabi tutulacak.
KÖTÜ ESTETİK AĞIR CEZA ALACAK
Cezası bin 500 euroya kadar ulaşabilen “ağır ihlaller” ise binanın estetik görünümünü doğrudan etkileyen unsurları kapsıyor. Ana cephelere, estetik görünümü koruyan paravan veya kafes sistemleri ile gizlenmeden çamaşır askılığı monte edilmesi ciddi bir kural ihlali sayılacak.
Bunun yanı sıra, kötü durumdaki klima veya bacaların dışarıdan görülecek şekilde bırakılması da ağır yaptırımlarla karşılaşacak.