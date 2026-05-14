İspanya'da balkona çamaşır asmaya para cezası

İspanya ’nın güneydoğusunda yer alan 98 bin nüfuslu Murcia bölgesine bağlı Lorca kenti, şehrin estetik görünümünü korumak ve "düzenli, çekici, güvenli ve saygılı" bir kent imajı oluşturmak amacıyla yasal bir adım attı. Buna göre kentte balkonlara çamaşır asılması ve görüntü kirliliği yaratan eşyaların bulundurulması yasaklandı.

Belediye Meclisi tarafından kabul edilen yeni düzenlemeye göre, bina cephelerinin görsel bütünlüğünü bozanlara 151 eurodan bin 500 euroya kadar para cezaları uygulanacak.

Belediye Başkanı Fulgencio Gil, şehrin modernizasyonu ve terk edilmişlik hissinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi. Gil ayrıca, bu kararın mahalle sakinleri ve sivil toplum kuruluşlarından gelen yoğun talepler doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şehrin turistik bir durak olarak imajını güçlendirmeyi ve ekonomik faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan düzenleme kapsamında, Lorca'da yaşayanlara bina dış cephelerini düzene sokmaları ve görsel kirlilik yaratan unsurları kaldırmaları için yaklaşık 1 aylık bir süre tanındı.