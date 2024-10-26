İspanya'da binada patlama: Üç kişi öldü

Bugün erken saatlerde meydana gelen bir patlama İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde bir binanın çökmesine neden oldu.

İspanyol yetkililer, patlama sonucunda üç kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını duyurdu.



Olay saat 04:00 civarında küçük bir konut binasında meydana geldi.



Cantabria bölgesinin başkenti Santander'in belediye başkanı Gema Igual, patlamanın nedeninin hala bilinmediğini ve patlamanın üç katlı binada yangına yol açtığını söyledi.



Komşu binalarda yaşayanlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.



Yerel acil servisler 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve ikisinin taburcu edildiğini açıkladı.

