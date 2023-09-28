İspanya'da bir ortaokul öğrencisi, okulda bıçaklı saldırı düzenledi

SON DAKİKA HABERİ: İspanya'nın güneyindeki Jerez de la Frontera beldesindeki bir ortaokulda bir çocuk, 3 öğretmene ve bir öğrenciye bıçakla saldırdı. Zanlı gözaltına alınırken, yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İspanya'da bir ortaokul öğrencisi, okulda bıçaklı saldırı düzenledi

Son dakika haberi! İspanya'da polisin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Cádiz kentinde yer alan Jerez de la Frontera'da bir ortaokulda, bıçakla 3 öğretmen öğretmen ve bir öğrenciyi yaralayan bir çocuk yakalandı.

Acil servis yetkilileri, sabah saat 8.25'te bir okulda saldırı olduğuna dair bir ihbar aldıklarını ve bölgeye polis ve sağlık personelinin gönderildiğini açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede yeri tespit edilen ve Jerez de la Frontera'daki polis karakoluna götürülen çocuğun, rapor tamamlanıncaya ve Küçükler Savcılığı'nın emrine verilinceye kadar koruma amaçlı olarak gözaltında tutulduğu belirtildi. 

Diğer taraftan olay, San José Obrero mahallesindeki Elena García Armada Ortaokulu'nda meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre, bir öğretmen gözünden bıçaklanırken, diğer iki öğretmen ve bir öğrenci de "çeşitli derecelerde" yaralandı. Yaralı öğretmenler ve öğrencinin tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...