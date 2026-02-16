İspanya'da boğa karnavalı bu kez can aldı, 1 seyirci öldü

İspanya'nın tartışmalı geleneği boğa karnavalında bu kez ölen bir insan oldu. Ciudad Rodrigo kentinde düzenlenen "Carnaval del Toro" (Boğa Karnavalı) festivalinde, 71 yaşındaki bir seyirci boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Festivalin ilk gece etkinliği sırasında gerçekleşen olayda 71 yaşındaki Eustaquio Martin isimli kişinin boğanın gelişini farketmediği ve boğanın onu göğsünden boynuzladığı belirtiliyor. Boğanın saldırısı sonucu Martin'in göğüs kafesinde ağır yaralanma ve çok fazla kanamanın oluştuğu belirtildi.

Müdahale eden doktorlar, boğanın boynuz darbesinin kalbi kısmen parçaladığını ve akciğerin yarısına zarar verdiğini, kanamanın kontrol altına alınamadığını belirtti. Yerel bir hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Eustaquio Martin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu olay, 1986 yılından bu yana karnavalda yaşanan ilk ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Belediye Başkanı Marcos Caridad, seyircinin ölümü üzerine kentte bir dakikalık saygı duruşu düzenlendiğini söyledi.

Festivalin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 40 yıl aradan sonra yaşanan bu ölümle sarsıldıkları ve olayın şokunu yaşadıkları ifade edildi.