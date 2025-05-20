İspanya’da bu kez de telefon hatları çöktü

Geniş çaplı bir elektrik kesintisinin iki gün boyunca hayatı felç ettiği İspanya’da, bundan dört hafta sonra bu kez de sabit ve mobil telefon hatlarının çöktüğü, sinyalin kesildiği, acil telefon hatlarının dahi çalışmadığı belirtildi.



El Pais gazetesinden Ramon Muñoz’un haberine göre, Telefónica şirketinin şebekesindeki iyileştirme çalışmaları nedeniyle 20 Mayıs Salı günü meydana gelen bir olay, İspanya genelinde telefon hatlarının ve internet hizmetlerinin kesilmesine yol açtı. Haberde, “Telefónica'da yaşanan olay, şebekenin bir kısmının sabit telefon ve internet erişimini kaybetmesine neden oldu” bilgisine yer verildi.



Aragon, Endülüs, Ekstremadura, Navarra, Bask ve Valensiya gibi pek çok özerk bölgedeki 112 acil servislerinin de durumdan etkilendiği bilgisi verildi. Telefónica’dan yapılan açıklamada ise “bazı şirketlerdeki belirli hizmetleri etkileyen” çalışmaların yapıldığı ve yaşanan sorunun “çözülmeye çalışıldığı” kaydedildi. El Pais de yerel saatle 10.00 itibarıyla Valensiya, Endülüs ve Navarra da dahil olmak üzere etkilenen birçok bölgede acil servislerin yeniden sağlandığını aktardı.

İspanya Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanlığı'ndan bir sözcü de gazeteye yaptığı açıklamada, bakanlığın "durumu izlediğini, çözüm bulunması için kesin bilgi ve takvim talep ettiğini" belirtti.



SORUN, NERELERDE ETKİLİ OLDU?



Habere göre, yaşanan olayın Telefónica’nın veri değiştirme ağında yaşanan bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor. Söz konusu “MPLS” ağı, 112 hattına ve benzer sorunlar yaşayan üç rakamlı diğer telefon hatlarına servis sağlıyor.



Telefónica’nın bugün yerel saatle 03.00’te başlayan bir güncelleştirme çalışmasının olduğu, bunun ardından giden çağrılar konusunda bazı sorunların yaşanmaya başladığı ifade ediiliyor.



İngiltere’nin Metro haber sitesinin haberinde ise İspanya'daki tüm büyük mobil şebekelerin çöktüğü ifade edildi. Söz konusu mobil şebekeler arasında Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2’nin bulunduğu ifade edildi. Daily Mail de İspanya'daki "tüm büyük mobil şebekelerin çöktüğü" bilgisini aktardı.

Sorunlar bugün yerel saatle 06.00 sıralarında başladı. Bu durum, başkent Madrid de dahil olmak üzere Malaga, Barselona, Valensiya, Murcia, Sevilya ve Bilbao gibi büyük kentleri etkiledi.

"İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI HİZMETLERİ ETKİLEDİ"

Metro haber sitesi, Fransa sınırı yakınlarındaki Aragon'da acil durum hatlarındaki sorunun çözüldüğünü, ancak başka bölgelerdeki sorunların sürdüğünü aktardı. İspanya basını da Telefónica ile bağlantılı ağların durumdan etkilenmiş gibi göründüğü bilgisini verdi.

Kullanıcıların temel şikayetleri, sinyal alamama, internet sorunları ve pek çok 112 acil durum hattının çökmesi olarak sıralandı. Acil durum hatlarının hizmet verememesi sebebiyle bazı bölgelerde halka alternatif telefon numaraları sağlandı.

Telefónica şirketinden bir kaynak, El Correro'ya yaptığı açıklamada, "ağ iyileştirme çalışması" yapıldığını ve bunun ülke çapındaki "spesifik hizmetleri" etkilediğini belirtti. Söz konusu kesintinin hem interneti hem de telefon hizmetlerini etkilediği ifade edildi. İspanya basınına yansıyan haberlerde, durumdan en çok sabit hatların etkilendiği aktarıldı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Telefónica şirketi, daha sonra yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.30'dan (TSİ 11.30) itibaren sabit telefon hatlarının ve internetin normal kullanıma geçtiği bilgisini paylaştı.



Vodafone ve MasOrange şirketleri de arızanın Telefónica'dan kaynaklandığını, kendi müşterilerinde herhangi bir sorun yaşanmadığını duyurdu.



Nisan ayının sonunda İspanya'da elektrik şebekesinde yaşanan dalgalanma sonucunda ülkenin Fransa ile olan elektrik bağlantısı tamamen kopmuş, İber Yarımadası ile Avrupa kıta şebekesi arasında bağlantı kesilmişti. Avrupa sisteminden desteği kaybeden İspanya elektrik sistemi ile Portekiz elektrik sistemi de hızla çökmüştü.