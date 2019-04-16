İspanya'nın başkenti Madrid'de, İngiltere, Kanada, Hollanda ve Avustralya'nın büyükelçiliklerinin bulunduğu yüksek bir bina bomba alarmından dolayı boşaltılırken, yapılan kontrollerin ardından ihbarın sahte olduğu ortaya çıktı.



"Torre Espacio" adlı, 235 metre yüksekliğindeki 57 katlı binanın 24. katında bulunan Avustralya'nın Madrid Büyükelçiliğine gelen bomba ihbarı üzerine İspanyol polisinin verdiği alarmla boşaltılan binada yapılan aramalar sonrası ihbarın asılsız olduğu bildirildi.



Bomba ihbarı nedeniyle yaklaşık bin çalışanın bulunduğu bina tamamen boşaltılırken, tedbir amacıyla bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.



Binada 4 ülkenin büyükelçiliklerinin yanı sıra bazı büyük şirketlerin ofisleri de bulunuyor.



Güvenlik için bir süre trafiğe kapalı tutulan bina çevresindeki yollar kontrollerin ardından açıldı.



Avustralya Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gün boyunca kapalı olacağını duyurarak verilen rahatsızlıktan dolayı vatandaşlardan özür diledi.

