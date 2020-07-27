"İspanya'da can kaybı açıklanandan yüzde 60 daha fazla"

'El Pais' gazetesi, bölgesel istatistiklerle birlikte şüpheli ölümleri de hesaba katınca 45 bine yakın kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini yazdı.

Reuters - NTV Haber 27.07.2020 - 04:27 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 04:51

"İspanya'da can kaybı açıklanandan yüzde 60 daha fazla"

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İspanyol basını ülkedeki corona virüs kaynaklı ölümlerin, resmi kayıtlardakinden yüzde 60 daha fazla olabileceğini iddia etti.

'El Pais' gazetesi iddiayı Ulusal Epidemiyoloji Merkezi ve Ulusal İstatistik Merkezi’nin verilerini karşılaştırarak elde ettiği bilgilere dayandırdı. 

Gazete bölgesel istatistiklerle birlikte şüpheli ölümleri de hesaba katınca 45 bine yakın kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini iddia etti.

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan iddiayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İspanya'da virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 28 binin üzerinde.

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