İspanya'da Covid-19 vakaları artışa geçti (Corona virüste son durum)

Salgından en fazla etkilenen ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 68 bin 449 artarak 3 milyon 548 bin 546'ya, can kaybı ise 916 artarak 139 bin 189'a çıktı. Ülkede iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 600 bini geçti.



ABD'de insanlar üzerinde denemelerine başlanan ilk potansiyel Covid-19 aşısının son aşamaya hazır olduğu bildirildi.



Meksika ve ABD, ülkelerinde vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle sınırlarını, 21 Ağustos'a kadar "zorunlu olmayan" geçişlere kapatma kararı aldı.



Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 926 bin 824’e çıkarken, can kaybı 74 bini aştı. İyileşen sayısı ise 1 milyon 209 bin 208’e yükseldi.



Hindistan'da vaka sayılarının bir milyona yaklaşması üzerine çok sayıda eyalette yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 746 bin 369’a, ölü sayısı 11 bin 770’e yükseldi.



Can kayıpları İngiltere'de 45 bin 53, Meksika'da 36 bin 327, İtalya'da 34 bin 997'ye ulaştı.



İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 390 yeni vaka ile mayıs ayından bu yana en yüksek artışı açıkladı. Ülkede vaka sayısı 257 bin 494'e yükselirken, ölü sayısı 4 artarak 28 bin 413'e çıktı.



Vaka artışlarından dolayı ülkedeki 8 özerk yönetimde sosyal mesafe şartı aranmaksızın maske kullanma zorunluluğu getirildi.

İtalya'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü Lombardiya bölgesinde ise bugünden itibaren açık havada maske takma zorunluluğunun, sosyal mesafeye uymak koşuluyla kaldırıldığı bildirildi.



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Covid-19 salgınının ekonomiye yönelik etkileriyle mücadele için Avrupa Birliğinde (AB) gündeme gelen kurtarma fonuna ilişkin bu ay içinde bir anlaşma olması gerektiğini söyledi.



Birleşmiş Milletler (BM) insani yardımların azlığı nedeniyle Yemen'de salgının yayılma hızı konusunda uyarıda bulundu.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'de de Covid-19 vakalarının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.



FIFA, salgının devam etmesi nedeniyle maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesi kuralını, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzattığını duyurdu.



Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başbakanı Radovan Viskovic'de Covid-19 tespit edildi.



Sırbistan'da vaka sayılarının artması üzerine daha önce başkent Belgrad için açık ve kapalı alanlardaki toplanmalara getirilen sınırlamanın cuma gününden itibaren tüm şehirler için geçerli olacağı açıklanırken, ülkede açık havada da maske takma zorunluluğu getirildi.



Ürdün Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, salgının ülkedeki yayılma durumu göz önüne alınarak okullarda eğitime eylülde başlanacağını açıkladı.



Umman'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan yurt dışına seyahat yasağı 4 ay sonra kaldırıldı.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Covid-19'da ikinci dalganın birinci dalgadan daha şiddetli olabileceği konusunda uyarıda bulundu.



Bulgaristan'da acil salgın durumu 31 Temmuz'a kadar uzatılırken, İngiltere'den gelen Bulgaristan vatandaşlarına karantina uygulanmayacağı ifade edildi.



Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, salgın ile mücadele kapsamında ülkesinin Kırgızistan'a solunum cihazı yardımında bulunduğunu açıkladı.