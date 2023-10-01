İspanya'da eğlence mekanında yangın: 6 ölü

Murcia Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, kentteki bir eğlence mekanında yangın çıktığı ifade edildi.



Açıklamada, yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre, 6 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı belirtildi.



Ölenlerin 22 ila 45 yaşlarında olduğu, acılı ailelere psikolojik destek için uzman ekiplerin gönderildiği vurgulanan açıklamada, eğlence mekanında oldukları tahmin edilen bazı kişilerden de haber alınamadığı kaydedildi.



Murcia Belediye Başkanı Jose Ballesta, İspanyol basınına verdiği bilgide, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.



Ballesta, 40'tan fazla itfaiye görevlisinin çalıştığını ve hayatlarını kaybedenlerden dolayı "büyük bir acı yaşadıklarını" söyledi.



Görgü tanıkları, mekanda doğum günü kutlaması yapıldığını, içeride birden oluşan alev ve duman nedeniyle panik yaşandığını aktardı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin