İspanya’da feci kaza: Helikopter yüksek gerilim hattına çarptı
İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde dün sabah saatlerinde bir helikopter yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Feci kaza sonucunda üç kişi hayatını kaybetti.
İspanya’da helikopter kazası meydana geldi. Valencia bölgesindeki Puçol kentinde dün yerel saatle 10.00 sıralarında İspanyol operatör Bigas Grup Helikopterleri'ne ait Bell 206B Jet Ranger III helikopteri yüksek gerilim hatlarına çarparak düştü.
Kaza sonucunda helikopterde bulunan üç kişi hayatını kaybetti.
GERİLİM HATLARINI DENETLİYORLARDI
Kazanın, helikopterin içindeki üç görevlinin gerilim hatlarının sağlamlığını denetlemek için bölgede gezdiği sırada meydana geldiği öğrenildi.
İtfaiye görevlileri, kesilen kablolardan kaynaklanan elektrik riskini izlemek ve yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın riskini kontrol altına almak için alanı kordon altına aldı.
Tarlaya düşen helikopterin yüksek gerilim hattına çarpma nedeni ise araştırılıyor.
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