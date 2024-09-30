İspanya’da feci kaza: Helikopter yüksek gerilim hattına çarptı

İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde dün sabah saatlerinde bir helikopter yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Feci kaza sonucunda üç kişi hayatını kaybetti.

İspanya’da feci kaza: Helikopter yüksek gerilim hattına çarptı

’da helikopter kazası meydana geldi. Valencia bölgesindeki Puçol kentinde dün yerel saatle 10.00 sıralarında İspanyol operatör Bigas Grup Helikopterleri'ne ait Bell 206B Jet Ranger III helikopteri yüksek gerilim hatlarına çarparak düştü.

sonucunda helikopterde bulunan üç kişi hayatını kaybetti.


GERİLİM HATLARINI DENETLİYORLARDI

Kazanın, helikopterin içindeki üç görevlinin gerilim hatlarının sağlamlığını denetlemek için bölgede gezdiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

İtfaiye görevlileri, kesilen kablolardan kaynaklanan elektrik riskini izlemek ve yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın riskini kontrol altına almak için alanı kordon altına aldı.

Tarlaya düşen helikopterin yüksek gerilim hattına çarpma nedeni ise araştırılıyor.

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