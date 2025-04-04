İspanya'da fırtına: 3 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve "Nuria" adı verilen fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinin Sevilya kentinde fırtınanın etkisiyle bir deponun tavanının çöktüğü ve üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endülüs özerk yönetim hükümeti sağlık bölümünden yapılan açıklamada, Sevilya'daki Cortija el Seguro sanayi bölgesinde bir tarım deposunun çatısı ve yan duvarının şiddetli rüzgardan dolayı çöktüğü belirtildi.



Depodaki çökme sonucu üç işçinin yaşamını yitirdiğini duyuran yetkililer, bölgedeki yüksek gerilim hattı kulesinin de zarar gördüğünü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.



Diğer yandan, Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), özellikle Endülüs, Kanarya Adaları ve ülkenin doğu bölgelerinde etkili olan fırtınadan dolayı rüzgarın saatteki hızının 150 kilometreyi bulduğu bilgisini paylaştı.