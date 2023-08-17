İspanya'da genç kıza toplu tecavüz skandalı

İspanya, genç bir kıza toplu tecavüz skandalıyla sarsıldı. Ülkenin Balear Adaları'na bağlı Mayorka'da, 5 Fransız ve 1 İsviçreli turistin, 18 yaşındaki bir İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiası ülke gündemine oturdu.



BBC'nin haberine göre, toplu tecavüz olayı, 14 Ağustos'ta popüler tatil beldesi Magaluf'taki bir otelde gerçekleşti.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 Fransız ve 1 İsviçreli turistin 18 yaşındaki İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.



18 yaşındaki İngiliz kız, otel odasında tecavüze uğradığını ve söz konusu saldırının kamerayla kaydedildiğini belirtmişti.



Olayın ardından kaçarak sokakta yardım arayan genç kıza otel görevlileri yardım etmişti.



İspanya'nın Mayorka adasındaki Magaluf, özellikle İngiliz, Rus, İrlanda, Alman ve İskandinav tursitlerin en çok ziyaret ettiği tatil beldesi olarak dikkat çekiyor.