İspanya'da göçmen krizi. Göçmenlerle bölge halkı arasında çatışma çıktı

İspanya 'nın Kuzey Afrika 'daki deniz aşırı toprağı Septe'de tansiyon yükseldi.



80 bine yakın göçmenin denizden girdiği Septe'de 8 bin göçmen kalmıştı. Göçmenler, İspanya hükümetinin gösterdiği kamplara taşınsa da bir kısmı Septe'nin Trampolin plajında çadırlarda kalmaya devam ediyor.

Septeliler İspanya bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Havanın kararmasıyla birlikte protestolar sertleşti. Küçük barikatlar kuruldu ve bir grup Trampolín Plajı'ndaki göçmen yerleşiminde bulunan bazı barakaları sökmeye çalıştı. Polis bölgeye girişleri engellerken grubu dağıtmak için plastik mermi kullandı.

Eylemciler, göçmenlerle önce tartıştı, ardından çadırları ateşe verdi. Çoğunluğu Faslı olan göçmenler taşlar ve sopalarla bölge halkıyla çatıştı. Polis gözyaşartıcı gaz ile çatışmayı önlemeye çalıştı.

Gerilimin tırmandığı sırada başka bir noktada da dört asker göçmenler tarafından yaralandı. Güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı. Olay bir süre sonra yatışsa da şehirde gerilim sürüyor.