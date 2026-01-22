İspanya'da günler içinde üçüncü büyük tren kazası

İspanya’nın güneydoğusunda bir tren, inşaatta kullanılan bir vinçle çarpıştı. Devlet televizyonu TVE, kazada bir kişinin durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

İspanya’nın demiryolu altyapı işletmecisi Adif, X üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın “demiryolu işletmesine ait olmayan bir vincin bölgeye girmesi” nedeniyle yaşandığını aktardı. Hattaki tren trafiğinin durdurulduğu duyuruldu.

Olay, pazar günü en az 43 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül yüksek hızlı tren kazası ile salı günü tren makinistinin yaşamını yitirdiği başka bir kazanın ardından geldi.

TREN KAZALARI ART ARDA GELDİ

İspanya’da son günlerde peş peşe yaşanan tren kazaları, demiryolu güvenliğini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Son olarak ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Şiddetli yağışların ardından bir istinat duvarının rayların üzerine çökmesi sonucu trenin kazaya karıştığı bildirildi.

Pazar akşamı ise ülkenin güneyinde meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında en az 43 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. O kazanın nedeni hala araştırılıyor.

GÜNLERDİR ARALIKSIZ YAĞMUR YAĞIYOR

Yetkililer, bölgede günlerdir aralıksız yağış görüldüğüne dikkat çekti.

Uzmanlar, son kazaların özellikle olumsuz hava koşulları ve altyapı güvenliği konularında ek önlemler gerektirdiğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguluyor.