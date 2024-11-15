İspanya'da huzurevinde yangın: En az 10 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da bir huzurvinde yangın çıktı.

Ülkenin kuzeyindeki Villafranca del Ebro kasabasında çıkan yangınla ilgili bölgesel hükümet sözcüsü açıklama yaptı.

Yangının yerel saatle sabah 5 civarında “Jardines de Villafranca” adlı yaşlıların yaşadığı için bir konutta başladığını ve itfaiyecilerin yangını söndürmesinin birkaç saat sürdüğünü söyledi.

Yangın çıktığı esnada binada en az 80 kişinin bulunduğu ifade edilirken binanın 'ulaşılması zor' bir bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.



Sözcü, tüm kurbanların huzurevinin sakinleri olup olmadığını belirtemedi.

Bir kişinin durumu kritikken, çok sayıda kişi de dumandan etkilendikleri için tedavi altına alındı.



Yetkili, itfaiye ekipleri, ambulanslar ve polisin olay yerinde olduğunu söyledi. Yangının çıkış nedeni halen araştırılıyor.