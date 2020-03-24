İspanya’da huzurevine terk edilmiş yaşlılar ölü bulundu

Corona virüs vakalarının en fazla sayıldığı ülkelerden biri olan İspanya’da askerlerin dezenfektasyon çalışmaları için girdiği huzurevlerinde terk edilmiş yaşlıların cansız bedenleri bulundu.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol televizyon kanalı Telecinco’ya yaptığı açıklamada, 'bazı huzurevlerinde kaderine terk edilmiş yaşlılar bulunduğunu' söyledi. Robles açıklamasında, “Hatta bazıları yataklarında ölüme terk edilmiş” diyerek askerlerin huzurevlerinde, bazı insanların cansız bedenlerinin bulduğunu açıkladı.

Sorumluların cezalandırılacağı belirtilirken, ölümlere neyin sebep olduğu ve askerlerin kaç kişiyi ölü olarak bulduğu açıklanmadı.

AİLELER TEPKİLİ

Sosyal medya üzerinden bazı aileler, huzurevlerinde izole edilen sakinlerin düzenli yiyecek alamadıklarını ve tamamen yalnız olduklarını söyledi. Kontrollerinin yapılmadığı, yatalak ve hasta olanlara yardım edecek yeterli sağlık çalışanı olmadığı da aileler tarafından iddia edildi.

İspanya hükümeti yakında bu merkezler için testlere öncelik verilmeye başlanacağını ve daha fazla yardım edileceği açıklamasını yaptı.

Corona virüs kaynaklı ölümlerin iki bin 800’e yükseldiği İspanya’da 33.081 etkin vaka bulunuyor.

VİDEO: İSPANYA'DA YAŞAYAN TÜRK, KARANTİNA SÜRECİNİ ANLATTI