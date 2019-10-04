"Boşalan İspanya" platformuna bağlı 121 sivil toplum kuruluşu, merkezi yönetime seslerini duyurabilmek için 23 il ile 3 bin 800'den fazla köy ve kasabada 5 dakikalık iş bırakma eylemi düzenledi.



Kamu ve özel şirketlerde çalışan binlerce kişi 12.00'de işlerini bırakarak meydanlarda toplandı.



Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda, "Nüfus azalımına, bölgesel ayrımcılığa ve İspanyol vatandaşları arasında artan fırsat eşitsizliğine karşı gerçek bir devlet anlaşması, acil eylem planı istiyoruz" mesajı verdi.



Ayrıca, İspanya'da 10 Kasım seçimlerinden sonra kurulacak merkezi hükümetin ve özerk yönetimlerin büyük kentlere göçü önlemek için ortak ve stratejik bir plan geliştirmesi gerektiği vurgulandı.



"Boşalan İspanya" platformu mart ayında başkent Madrid'de düzenlediği büyük gösteride konuyu ilk kez ulusal boyutta gündeme getirip, siyasetçilerden altyapı, yerel turizm ve istihdama yönelik yatırım talep etmişti.



Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, ülkedeki 14 ilde azalan nüfus sorununun "kritik" düzeyde olduğu belirtiliyor.



Bu illere bağlı, nüfusun binden az olduğu köy ve kasabaların yaklaşık yüzde 80'inin tamamen boşalma riskiyle karşı karşıya kaldığı kaydediliyor.



İstatistiklerde, Soria ve Teruel kentlerinin son 30 yılda yüzde 20 ila yüzde 25 nüfus kaybına uğradığı, aynı dönemde başkent Madrid'in nüfusunun ise yüzde 73 arttığı görülüyor.

