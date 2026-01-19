İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı, 10 kişi öldü

İspanya, Endülüs bölgesindeki tren faciasıyla sarsıldı.

Olay ülkenin güneyindeki Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde meydana geldi. Malaga'dan Madrid'e giden ve 317 yolcu taşıyan bir hızlı trenin üç vagon raydan çıktı. Bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden 100 yolculu bir tren de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldı ve bazı vagonları devrildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE kazada ölenlerin sayısının 10 olduğunu, 25 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kurtuba'ya 5 mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve 4 acil kritik bakım ünitesi gönderildiği duyuruldu.