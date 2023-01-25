İspanya'da kiliselere palalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İspanya'da iki kiliseye düzenlenen palalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Faslı 25 yaşlarındaki saldırganın yakalandığı ve terör saldırısı olasılığı üzerinde durulduğu bildirildi.

İspanya'da kiliselere palalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

'nın güneyindeki Cadiz'in Algeciras ilçesinde iki kiliseye samuray kılıcıyla saldıran bir kişi 1 rahibi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

İspanyol basınında verilen bilgilerde, Algeciras'da saat 19.30 (TSİ 21.30) sıralarında iki kiliseye saldıran bir kişinin palayla bir rahibi öldürdüğü, en az 4 kişiyi de yaraladığı kaydedildi.

İspanya'da kiliselere palalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - 1

Algeciras'ın merkezindeki en büyük olan Nuestra Senora de la Palma'nın rahibi Diego Valencia'nın saldırıdan hemen sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Elinde palayla San İsidro Mahallesi'nde yürüyen ve bir başka kiliseye de saldıran kişinin burada görev yapan rahip ile 3 kişiyi de palayla yaraladığı aktarıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bilgisi paylaşıldı.

TERÖR SUÇU KAPSAMINDA SORUŞTURULACAK

İspanyol devlet televizyonu RTVE, saldırganın 25 yaşlarında Fas kökenli bir erkek olduğunu ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını duyurdu.

İspanya'da kiliselere palalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - 2

Görgü tanıkları, saldırganın tartışma sonrasında rahibi palayla öldürdüğünü söyledi.

Yetkililer olayın ''terör suçu'' kapsamında soruşturulacağını açıkladı.

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