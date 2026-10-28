İspanya'da iki yüksek hızlı tren çarpıştı. En az 10 kişi hayatını kaybetti

İspanya 'da başkent Madrid ile güneydeki Endülüs bölgesini birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattında iki tren arkadan çarpıştı.

Demiryolu altyapı işletmecisi Adif, çarpışmanın ardından Madrid ile Endülüs arasındaki seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Kaza, Mora ile Orgaz kasabaları arasındaki demiryolu kesiminde meydana geldi.

Reuters ajansına bilgi veren Adif'e göre, kazaya karışan Renfe ve Iryo şirketlerine ait her iki yüksek hızlı tren de Madrid'den Sevilla kentine doğru sefer yapıyordu.

Castilla-La Mancha özerk bölge hükümeti sözcüsü, yerel saatle sabah saat 09.00'dan hemen sonra yaşanan kazada iki trenin çarpıştığını ve Iryo treninin iki vagonunun raydan çıktığını bildirdi.

Sözcü, çarpışmanın nedeninin ve yaralı sayısının henüz netleşmediğini, incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Merkezdeki Toledo kenti yakınlarında yer alan Urda kasabasının belediye başkanı Manuel Galan ise acil servis birimlerinin kendisiyle irtibata geçtiğini açıkladı.

Galan, ekiplerin yaralıların kabulü ve tedavisi için kasabadaki bir spor salonunu hazır hale getirmesini istediğini aktardı.

EFE ajansının yerel yönetim sözcüsü Esther Padilla'dan aktardığı habere göre de kazada on kişinin öldüğü doğrulandı.