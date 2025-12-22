İspanya'da iktidar partisi seçim hezimeti yaşadı

İspanya'nın 17 özerk yönetiminden biri olan ülkenin batısındaki Extremadura'da, erken yerel parlamento seçimleri yapıldı.

Halkın sandığa gitme oranı önceki seçime kıyasla 7 puan düşerek, yüzde 62.64'te kaldı. Açıklanan resmi rakamlara göre 65 sandalyeli özerk yönetim parlamentosunda PP 29, PSOE 18, aşırı sağcı Vox 11 ve aşırı solcu Unidas Extremadura 7 milletvekili çıkardı.

Liderliğini Başbakan Pedro Sanchez'in yaptığı PSOE 10 sandalye kaybederken en büyük yükselişi aşırı sağcı Vox partisi yaptı. Vox, Extremadura'da 5 olan milletvekili sayısını 11'e çıkardı.

Seçimleri kazanan PP ise özerk yönetimde tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemediğinden, hükümeti kurabilmek için aşırı sağ ile anlaşmak zorunda kalacak.

İktidar partisinin Extremadura'daki seçimlerdeki başkan adayı olan Miguel Angel Gallardon, "çok kötü bir sonuç aldık" açıklaması yaparak partisinin bölgesel yönetimini acil toplantıya çağırdı.

Extremadura'daki seçim sonuçlarının azınlık sol koalisyon hükümeti ile Kasım 2023'ten bu yana iktidarda olan ve son iki aydır dışarıdan aldığı desteği kaybeden İspanya'daki merkezi hükümetin geleceğini daha da zorlaştırması bekleniyor. Ana muhalefetteki PP ise özerk bölgedeki seçimin ardından erken genel seçim taleplerini yineledi.