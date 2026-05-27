İspanya'da iktidar partisine polis baskını

İspanyol polisi 27 Mayıs günü Madrid'deki iktidardaki Sosyalist Parti'nin genel merkezine girdi. İspanyol basını baskının olası bir yasadışı finansman planı hakkında bilgi toplamak amacıyla mahkeme emriyle gerçekleştiğini söyledi.

İspanyol polis sözcüsünün Reuters'e yaptığı açıklamada, polis memurlarının binaya girdiğini ancak soruşturmanın gizli olması nedeniyle daha fazla ayrıntı vermediğini söyledi.

Başbakan Pedro Sanchez 'in partisinin, önemli müttefikleri ve aile üyeleri de dahil olmak üzere bir dizi yolsuzluk skandalıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.