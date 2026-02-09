İspanya'da iktidardaki sosyalistler ikinci seçim hezimetini yaşadı

İspanya'nın kuzeyindeki Aragon özerk yönetimi bölgesinde parlamento seçimleri yapıldı. Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), son iki ayda ikinci seçim hezimeti yaşadı.

Resmi sonuçlara göre, toplam 67 sandalyenin bulunduğu Aragon parlamentosunda ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 26, PSOE 18, aşırı sağcı Vox partisi 14, Chunta Aragonesista 6, Aragon Existe 2, Birleşik Sol-Sumar ittifakı 1 milletvekili çıkardı.

AŞIRI SAĞ OYLARINI KATLADI

PP seçimi kazansa da Aragon'u yönetmek için dışarıdan destek alması ya da koalisyon kurması gerekecek. Aragon'daki 2023'teki son seçimlere göre bu kez PP ve PSOE oy kaybı yaşarken, aşırı sağcı Vox'un oylarını iki kat artırarak 7 olan milletvekili sayısını 14'e çıkarması dikkat çekti.

İktidardaki PSOE Aralık 2025'te Extremadura'da yapılan yerel parlamento seçimlerinde de büyük oy kaybı yaşamıştı.