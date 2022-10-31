Yasa gereği 31 Ekim olarak belirlenen "Diktatörlük, Savaş ve Askeri Darbe'nin Mağdurlarını Anma Günü" dolayısıyla Madrid'de tören düzenlendi.



Başbakan Pedro Sanchez, Meclis Başkanı Meritxell Batet ile 17 bakanın hazır bulunduğu anma törenine, muhalefetteki sağ görüşlü siyasi partilerden kimse katılmadı.



İlk kez yapılan anma töreni dolayısıyla diktatörlük dönemi mağduru bazı önemli kişilerin ailelerine ve derneklere diploma verildi.



Sanchez, burada yaptığı konuşmada, "Geç kaldık ama hafızamız hala güçlü. Bu yasayla unutulmanın adaletsizliğine meydan okuyoruz ve kendilerini demokrasiye adayanlara minnet borcumuzu sunuyoruz" dedi.



İspanya'da ilk kez diktatör Franco dönemi mağdurları anıldı.

"TÜM İSPANYA KAYDETTİ"

Kendi ailesinde de Franco mağduru olduğunu, bu yüzden bugünü çok önemsediğini aktaran Sanchez, "Acımasız bir savaşta, sürgünde, hapishanede Franco diktatörlüğünün şiddetinde kaybedilen birçok hayatı ayrıca o dönemde çalınan bebeklerin hayatını onurlandırıyoruz. Fanatizm, mezhepsel şiddet, sivil ve dinsel zulüm, halklarda ve ailelerde nefret tohumları ekerek bir ulusu kendi kurbanı haline getirdi. Tüm İspanya kaybetti, bu yüzden ortak bir hikaye yaratmak çok önemli" şeklinde konuştu.



Aşırı sağa da atıfta bulunan İspanya Başbakanı, "gerici güçlerin ilerleyişine rağmen demokratik atılımların geri dönüşü olmadığını" vurguladı.



Diktatör Franco döneminin yasa dışı ilan edildiği ve Franco'nun kendi yandaşlarına verdiği unvanların geri alındığı demokratik hafıza yasası gereği, başkent Madrid'in 50 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos anıt mezarında gömülü bulunan, iç savaş ve diktatörlük döneminde hayatını kaybeden yaklaşık 33 bin kişinin cenazelerinin çıkarılıp, kimlik tespitleri yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmesi, finansmanı sağlayacak devletin sorumluluğu olarak kabul edilmişti.