İspanya'da kablo hırsızlığı: Yolcular trenlerde mahsur kaldı
İspanya'da kablo hırsızları ulaşımı felce uğrattı. Tren istasyonlarının yanı sıra, rayların üzerinde hareketsiz kalan trenlerde çok sayıda yolcu mahsur kaldı.
İspanya Ulaştırma bakanı Oscar Puente, Başkent Madrid yakınında 10 kilometrekarelik alanda dört noktadaki kabloların çalındığını açıkladı.
Olayın büyük bir sabotaj olduğunu söyledi. Elektrik kablolarının çalınması sebebiyle Madrid'den Toledo, Sevilla ve Malaga'ya yapılan seferler durdu.
Tren istasyonlarında büyük yoğunluk yaşanırken, seyir halindeki dokuz tren de raylarda mahsur kaldı. Binlerce yolcunun geceyi trende geçirmek zorunda kaldığı aktarıldı.
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