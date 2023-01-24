İspanya'da kaçak sigara çetesi çökertildi: Fabrikalarda Ukraynalı mülteciler çalıştırılıyordu

İspanyol polisinin yaptığı kaçak sigara operasyonunda insanlık dramı çıktı.

Ülkede üç ayrı bölgede Europol'le birlikte yürütülen operasyonda kaçak sigara üretimi yapan bir çete hedef alındı.

Toplamda 20'den fazla ev tesis ve dükkanda arama yapıldı. Üç fabrikada kaçak sigara üretimi yaptığı tespit edilen 27 çete üyesi gözaltına alındı.

Ayrıca piyasa değeri 37,5 milyon euro (yaklaşık 770 milyon TL) olan tütün ürünlerinin yanısıra lüks araç, mücevher ve nakit para da ele geçirildi.

GÜNDE 500 BİN PAKET ÜRETİM

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Ülkenin farklı bölgelerindeki fabrikalarda günde 500 bin paket üretim yapıldığı tespit etti. Sigaraların hem ülke içine hem yurtdışına satıldığı belirlendi.



İşleri büyüten çetenin esrar üretimine de geçtiği anlaşıldı.



Fabrika çalışanları ise Rusya'nın işgalinden sonra ülkelerinden kaçan Ukraynalılar olduğu tespit edildi.



Ukraynalıların prefabrik barınaklarda yaşadığı ve yakalanmaktan korktukları için düşük ücret ve uzun saatler gibi kötü çalışma şartlarına maruz kaldıkları belirtildi.



Rus savaşından sonra yaklaşık 8 milyon Ukraynalı, Avrupa'nın diğer ülkelerine sığınmıştı.



Avrupa Parlamentosu'nun raporuna göre kıta genelinde Ukraynalılara yönelik emek sömürüsü artıyor.