İspanya'da karantinada bahçeden bahçeye pinpon

Corona virüs karantinasında bahçeden diğer bir bahçeye pinpon oyunu kameralara yansıdı.



Corona virüs vakaları nedeniyle İspanya’da olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından karantinaya alınan kentlerden birinde insanlar, evlerinin bahçesine çıkarak pinpon oynadı.

Görüntülerde, iki kişinin bahçeleri birbirinden ayıran duvarın üzerinde pinpon oynadıkları görüldü.



İspanya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 309’a; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 9 bin 191’e yükseldi.

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