İspanya'da Katalan siyasetçi, 7 yıl sonra ülkesine döndü

Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, hakkındaki "arama ve tutuklama emrine" rağmen 7 yıl sonra ülkesine döndü.

Ekim 2017'de Belçika'ya kaçan Puigdemont, Barselona'ya dönmesinin ardından kentteki bir parkta ellerinde Katalan bayrakları olan binlerce destekçisine hitap etti.



İspanyol yetkilileri, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerine baskı uygulamakla suçlayan Puigdemont, "Son 7 yıldır Katalan halkının sesini duyurmak istediğimiz için zulüm görüyoruz" diye konuştu.



Puigdemont böylece, hakkında "kamu parasını kötüye kullanma" suçundan İspanya'da arama ve tutuklama kararı devam etmesine rağmen ülkesine dönmüş oldu.