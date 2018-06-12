Urdangarin'in yaptığı temyiz başvurusunu karara bağlayan Yüksek Mahkeme, kamu kaynaklarını usulsüz kullanmak, vergi kaçırmak ve yolsuzluktan suçlu bulduğu sanığın evrakta sahtecilikten beraatine hükmetti.
Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin verdiği toplam 6 yıl 3 aylık hapis cezasının 5 ay 10 aylık kısmı onandı.
Yüksek Mahkeme, İspanya Kralı 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina'nın da kocasının işlediği suçlardan fayda sağladığına hükmederek hakkında verilen para cezasını onadı.
Alt mahkeme, Yüksek Mahkemenin kararını açıklamasının ardından Urdangarin'in hapse girip girmeyeceğine karar verecek.
İspanya resmi haber ajansı EFE, Urdangarin'in ceza süresinin hapse girmeyi gerektirdiğini yazdı.
İspanya'da "Noos olayı" olarak bilinen davada yargılama süreci, 2016'da başlamıştı. Yerel mahkeme, davada 17 sanık arasında en fazla cezayı alan Urdangarin ve eski ortağı Diego Torres'i cezaevine göndermeyerek haklarında denetimli serbestlik kararı almıştı.
6,2 milyon euroluk kamu kaynağını usulsüz kullanmak, vergi kaçırmak, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik suçlarıyla 17 kişinin yargılandığı dava sonunda İspanya Kralı'nın kız kardeşi Prenses Cristina'e da 265 bin euro para cezası verilmişti.
İspanya'da Kraliyet ailesinin damadına hapis
Anadolu AjansıDünya
İspanya Yüksek Mahkemesi, Kral 6. Felipe'nin eniştesi Inaki Urdangarin'e yolsuzluk, vergi kaçırma ve usulsüzlük suçlamasıyla verilen yaklaşık 6 yıl 3 aylık hapis cezasının 5 yıl 10 aylık kısmını onadı.
Urdangarin'in yaptığı temyiz başvurusunu karara bağlayan Yüksek Mahkeme, kamu kaynaklarını usulsüz kullanmak, vergi kaçırmak ve yolsuzluktan suçlu bulduğu sanığın evrakta sahtecilikten beraatine hükmetti.