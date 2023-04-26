İspanya'da kuraklık: 161 yıllık sulama kanalı tarihinde ilk kez devre dışı kalacak

Basına verilen bilgilerde, kanalların kapanmasının bölgedeki 20 bin hektarlık tarım alanını etkilemediği, prensipte eylül ayına kadar buraya su verilmesinin garanti edildiği kaydedildi.



Program gereği, 161 yıllık tarihinde ilk defa kapanan kanalların üç haftada bir açılması, normal şartlarda yaz aylarında iki katına çıkan su tüketimini karşılamak için kanalda çit sisteminin kullanılması ve mevcut su rezervinin kışa kadar iki katına çıkarılması öngörülüyor.



Urgell Kanalları Genel Direktörü Xavier Diaz, önümüzdeki haftalarda yağmur yağsa bile sulamaya geri dönülmesinin zor olduğunu, hazırlıkların gelecek yıla göre yapıldığını aktardı.



Diaz, bölgedeki başta elma ve armut olmak üzere meyve ağaçlarının garantili bir hasadı olmadığını, zamanında verilecek su ile sadece yaz sıcağında ağaçların hayatta kalmalarının sağlanacağını ifade etti.

Bölgedeki çiftçiler ise kuraklık sorunundan dolayı büyük endişe duyduklarını belirterek, sulamanın erken kapatılmasından kaynaklanan ekonomik kayıplarının karşılanmasını, su kaynakları yönetim planlarının gözden geçirilmesini, su depolama ve dağıtım altyapısına daha fazla yatırım yapılmasını istedi.



AB'DEN YARDIMI EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKARMASINI İSTEDİ



İspanya'daki kuraklık sorunu Katalonya dışında ülkenin diğer bölgelerini de olumsuz etkiliyor.



Sol koalisyon hükümeti, Avrupa Birliğinden (AB) Ortak Tarım Politikası kapsamında "mümkün olan en yüksek düzeyde yardım yapılmasını" talep etti.



Hükümet ayrıca, kuraklık sorunu ve Ukrayna-Rusya savaşının etkilerinden dolayı, mazot ve gübre yardımı yapılacağını duyurduğu çiftçilerden alınan vergilerin 1 milyar 807 milyon avro azaltılacağını açıkladı.