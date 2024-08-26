İspanya'da Müslüman karşıtı belediye başkanına para cezası

Katalonya'nın Girona kentine bağlı Ripoll ilçesinin belediye başkanı olan ve Katalan milliyetçiliği yapan aşırı sağcı Silvia Orriols, İslamofobik açıklamalarının ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında para cezası aldı.



Belediye başkanı, Katalonya bölgesinde yürürlükte olan İslamofobi ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi öngören yasa gereği 10 bin euro para cezası aldı.

"KATALAN KİMLİĞİ İÇİN BİR TEHDİT"

Orriols, 8TV televizyonuna verdiği demeçte, Katalonya'da yaşayan Müslümanları "Katalan kimliği için bir tehdit" olarak göstermişti.



Orriols, yaptığı yazılı açıklamada, "aldığı cezanın ifade özgürlüğüne saldırı" olduğunu savundu.



İspanya'da Müslümanların en fazla yaşadığı bölge olan Katalonya'da resmi kayıtlara göre 700 bine yakın Müslüman bulunuyor.

