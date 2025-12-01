İspanya'da Neonazi hücresine polis baskını

İspanya'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü olarak tanınan "The Base" adlı Neonazi örgütüne karşı düzenlenen operasyonda 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

İspanya Ulusal Polis Kurumundan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmada The Base'in İspanya'da 2 kişinin öncülük ettiği bir hücresinin bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Örgütün hücresinin Neonazi ilkelerine göre yaşam tarzlarını benimseyen, son derece radikalleşmiş ve saldırı düzenlemeye hazır kişileri bünyesine katmaya çalıştığı, yanına aldığı kişilere askeri teknik ve teçhizat kullanımına ilişkin eğitim verdiği kaydedildi.

DEMOKRATİK KURUMLARA SALDIRI HEDEFİ

Polisin açıklamasında, "örgütün İspanyol hücresinin liderinin, uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer örgüt üyeleri ile bir ay önce bağlantıya geçtiği, Batı ülkelerindeki demokratik kurumları hedef alan saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulunan The Base'in kurucusuyla doğrudan temasta olduğu" aktarıldı.

İspanya'daki hücrenin silah stoklamaya başladığını fark eden polisin, 25 Kasım'da Castellon kentinde erken saatlerde 5 yere operasyon düzenleyerek, biri örgütün İspanya elebaşı olmak üzere 3 kişiyi yakaladığı, ayrıca 2 ateşli silah, 9 eğitim silahı, 20'den fazla kesici alet, eğitim faaliyetlerinde kullanılan bir askeri ekipman ile çok sayıda belgeye el koyduğu açıklandı.

Açıklamada, yakalanan kişilerden birinin tutuklandığı, 2'sinin gözaltında bulunduğu aktarıldı.

“IRK SAVAŞI" İSTİYORLAR

Sol görüşlü politikacılara, güvenlik güçlerine, Müslüman ve Yahudi topluluk üyelerine, göçmenlere ve antifaşist gruplara yönelik saldırılar planlayan ve 2018 yılında kurulduğu belirtilen söz konusu örgütün, bir merkezinin olmadığı, gizli bir ağ olarak faaliyet gösterdiği, temel ideolojisinin "üstünlükçülük ve ırk savaşı" olduğu bilgisi paylaşıldı.