İspanya’da orman yangını faciası: 12 kişi hayatını kaybetti

Bedar çevresindeki yerleşimleri etkileyen yangında ölenlerden bazılarının cansız bedenlerinin araçların içinde bulunduğu bildirildi. Bölgesel yönetim, ilk olarak altı açıklanan can kaybı sayısını, yangın bölgesinde altı kişinin daha yaşamını yitirdiğinin doğrulanmasının ardından 12’ye yükseltti.

Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığı bölgede yaklaşık 150 itfaiyeci, beş itfaiye aracıyla alevlere müdahale etti.

Yangında en az altı kişi yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan bir kadın ile dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Endülüs bölgesinin acil durumlardan sorumlu yetkilisi Antonio Sanz, yaşananları “benzeri görülmemiş bir trajedi” olarak nitelendirdi. Sanz, “Acımız çok büyük.” ifadelerini kullandı.

YANGIN ELEKTRİK HATTINDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR

Görgü tanıkları, yangının bir elektrik hattının devrilerek kuru bitki örtüsünü tutuşturması sonucu başlamış olabileceğini bildirdi.

Alevlerin daha sonra çevredeki ormanlık alana hızla yayıldığı belirtildi.

Yetkililer ise yangının çıkış nedeninin henüz kesinleşmediğini ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Yangının büyümesi üzerine bölgedeki bazı yollar ulaşıma kapatıldı, yerleşim yerlerinde tahliyeler gerçekleştirildi.

Evlerinden çıkarılan yaklaşık 50 kişi geçici olarak bir kültür merkezine yerleştirildi.

Büyük afetlerde görevlendirilen İspanya Askeri Acil Durum Biriminin de söndürme çalışmalarına katılacağı bildirildi.

BAŞBAKAN SANCHEZ: YIKIMA UĞRADIM

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının yol açtığı sonuçlardan dolayı “derin üzüntü ve büyük bir yıkım” yaşadığını belirtti.

Sanchez, mayıs ayında yaptığı açıklamada İspanya’nın bu yıl orman yangınlarıyla mücadele için tarihinin en kapsamlı yaz dönemi müdahale gücünü görevlendireceğini duyurmuştu.

Endülüs Özerk Yönetimi Başkanı Juanma Moreno da yangını “bir trajedi” olarak nitelendirdi.

Moreno, “Yüreğimiz ağır, acımız çok büyük” ifadelerini kullandı.

İSPANYA SICAK HAVA DALGASININ ETKİSİNDE

Ölümcül yangın, İspanya’nın geniş bölümünün sıcak hava dalgasıyla mücadele ettiği bir dönemde meydana geldi.

Son günlerde Endülüs’ün bazı bölgelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle ikinci en yüksek seviye olan turuncu alarm verildi.

İspanya’da son yıllarda sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süreli hale geldiği belirtiliyor. Sıcaklıkların sık sık 40 derecenin üzerine çıkması, kuru bitki örtüsüyle birlikte büyük orman yangınları için elverişli koşullar oluşturuyor.

Ülke, 2025’te ölçüm tarihinin en sıcak üçüncü yılını yaşadı. İspanya Meteoroloji Ajansına göre yıl içinde 25 günlük sıcaklık rekoru kırıldı.

Temmuz ayı başında yüzlerce itfaiyeci, Akdeniz kıyısındaki turistik Costa Brava yakınlarında çıkan büyük bir orman yangınına müdahale etmişti.

Şiddetli rüzgarların büyüttüğü yangın nedeniyle aralarında turistik Platja d’Aro beldesinin de bulunduğu 10 belediyede yaşayan binlerce kişiye evlerinden çıkmamaları çağrısı yapılmıştı.

İspanya’da geçen yıl orman yangınlarında yaklaşık 400 bin hektarlık alan kül oldu. Bu miktar, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tarafından ülke için kaydedilen en yüksek yıllık değer olarak kayıtlara geçti.