İspanya'da "Sadece evet, evettir" yasasında boşluk: 415 mahkuma ceza indirimi

“Sadece evet, evet demektir”: İspanya’da açık bir rıza olmadan yaşanan cinsel ilişki tecavüz sayılacak Haberi Görüntüle

Kamuoyunda "sadece evet evettir" sloganıyla tanınan, sözlü ve açık rıza olmayan cinsel ilişkiyi tecavüz sayan yasal değişiklik, bu suçtan hüküm giyen mahkumların serbest kalmasını ya da ceza indirimi almasını sağlayınca İspanya'da tartışmalara neden oldu.



Cinsel taciz suçundan hüküm giyen 40 kadar mahkum, yaklaşık 4 ay önce çıkan yasal değişikliği kullanarak serbest kalırken, 415 mahkum da ceza indirimi aldı.



Uzmanlar, yasada taciz ve cinsel saldırı arasında ayrım yapılmamasını, suçun geniş bir yelpazede ele alınmasını ve Anayasa'nın kişi hakları lehine veya kısıtlayıcı olmayan yaptırım hükümleriyle ilgili maddesiyle çakışmasını, ceza indirimlerindeki temel sebep olarak gösteriyor.



"SAĞ GÖRÜŞLÜ PARTİLER İKNA EDİLEMEDİ"

Hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), "Yasanın amacı bu değildi, tam tersiydi." diyerek, eksikliğin düzeltilmesi için yeni bir yasa tasarısı hazırladı ancak küçük ortak Unidas Podemos'u hem de muhalefetteki sağ görüşlü siyasi partileri ikna edemedi.



PSOE, "sadece evet evettir" yasasını savunmaya devam ettiğini, hazırladığı yasa tasarısında cinsel suçlarda şiddet ve yıldırma varsa hapis cezasının 1 ila 2 yıl artırılması değişikliğini getirdiğini açıkladı.



Adalet Bakanı Pilar Llop, "Hukukun üstünlüğü altında olduğumuz için şiddet veya yıldırmanın kanıtlanması gerekecektir. Sadece rızaya odaklanarak kamuoyunun kafası karıştırılıyor." dedi.



Hükümetin küçük ortağı Unidas Podemos ise kadının sözlü rızasıyla ilgili kısmın ispata gerek olmadan korunması gerektiğini, yeni bir tasarıya gerek olmadığını, sadece teknik bir düzenlemeyle sorunun çözülebileceğini savunuyor.